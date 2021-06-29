日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，據世界衛生組織（WHO）16日最新官網顯示，這批疫苗尚未完成相關查驗列入緊急使用清單（EUL），引發外界關注。對此，國民黨立委李德維表示，他相信以日本人的做事態度，不會沒事先告知台灣，所以他合理懷疑，政府與民眾之間的資訊落差，是有人隱匿。

李德維今（29日）在臉書發文表示，自己不相信以日本人做事之嚴謹，在捐贈台灣AZ疫苗時，會忽略或者故意不告知台灣，日本代工廠生產的AZ疫苗尚未取得WHO的緊急使用授權。所以，他合理懷疑，政府與民眾之間的資訊落差，是有人隱匿。

為何要隱匿？李德維直言，因為要「大內宣」啊，「民進黨政府只希望你感恩，不希望你思考，希望你更換臉書頭貼，不希望你檢討政策得失」。李酸，詐騙集團的手法，「就是要讓你的感性壓過理性，騙錢的如此，騙票的亦然」。

李德維強調，自己不是說日本贈送的AZ疫苗尚未通過WHO的緊急使用授權，就代表其品質有問題，但資訊揭露，公開透明，是台灣以民主自豪，對政策最基本的要求而已。如今，有上百民眾在施打疫苗之後猝死，儘管相驗結果大多排除與疫苗相關，但是多少長輩，多少家庭為此天人交戰，要不是網路鄉民熱議這批AZ疫苗，指揮中心被動回應，只怕還不打算揭露。李質問，「難道政府連提供民眾完整資訊都做不到？或者，不願意做」？

對於這批日本贈送的AZ疫苗，尚未完成相關查驗列入緊急使用清單（EUL）。指揮中心發言人莊人祥昨（28日）證實，這批疫苗確實未獲得WHO的緊急使用授權，強調對使用疫苗來說並非必要條件。