屏東縣枋山傳出Delta變種病毒群聚感染，連帶當地芒果也一度傳出遭到退訂，引來大批民眾聲援，訂單1天就被訂爆，枋山農會28日發出聲明，呼籲民眾改支持台南芒果，台南芒果產區農會得知後，今日立即偕同台南市政府，調集消毒水、口罩、英雄麵等防疫物資，今日派車到枋山農會表達致謝。

台南市長黃偉哲表示，台南、屏東是患難與共的兄弟縣市，今年2月底鳳梨外銷中國受到打壓，當時是屏東產期，台南立即號召嘉高屏組成鳳梨台灣隊，共同協力產銷。感謝屏東在台南芒果盛產時大力推薦，相互幫助彼此的農民。

枋山地區農會網站最新消息中表示，因枋山轄區芒果已進入中尾聲，現在正逢台南芒果盛產期，請民眾支持國產消費國產水果，並附上訂購網站，南化、官田等農會今天則載送防疫物資，馳援受到疫情影響的枋山地區。

農委會副主委陳添壽今日也公開呼籲民眾，台南芒果產期大約從7月開始，今年的產量又比往年多，請民眾改訂台南芒果。農糧署胡忠一也以自己是台南人為例，說明台灣最大的芒果產區就在台南，呼籲國人發揮愛心，團結一致支持台灣農民。

對於農委會及枋山地區農會的呼籲，黃偉哲表達感謝，表示今年台南芒果預估產量比往年多上2萬噸，雖然外銷日韓大幅增長17％，但國內受疫情影響，無法舉辦展售會，仍需要全國民眾大力支持。