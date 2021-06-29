家住太平區1位年約80歲的楊姓老翁因患有慢性疾病，日前上午徒步外出至離家約3公里外的醫院拿藥，突遇天雨，老翁躲進騎樓，結果不慎跌倒並導致左手擦挫傷，所幸太平派出所員警巡邏發現通知消防人員前來救護，老翁情緒著急頻向警方表示說沒事，經簡單包紮後即稱欲自行返家，員警耐心安撫情緒並與其話家常，最後順利在其背包內找到健保卡及藥袋，順利通知其妻前來帶回。

太平警分局太平出所警員張文彥、許勝傑日前下午2點多執行巡邏勤務，巡經中興東路沿線，忽然發現有一位老翁坐在路旁騎樓下，員警趕緊趨前關心，得知老翁家住中山路2段附近，一早徒步至長安醫院拿慢性處方籤的藥，拿完藥後就在附近市集散步，忽然天空下起一陣細雨，老翁欲至騎樓躲雨不小心跌倒，導致左手輕微傷挫傷。

熱心民眾見狀也協助通知消防人員前來，老翁堅稱毋須就醫且表示可以自行返家，經警消人員安撫其著急情緒後，只好先將老翁傷口簡單清潔及包紮，並帶返派出所安置，當時老翁身體相當虛弱，員警先行提供麵包及杯水供其果腹，並老翁身上的背包內發現健保卡及藥袋，順利通知其妻前來帶回。

楊姓老翁妻子表示，丈夫他總覺得自己身體很硬朗，凡事不假手於人，家人也莫可奈何，一忽然的事件導致受傷，也是個警訊，之後會多注意丈夫動態，實在非常感謝警方熱心協助。