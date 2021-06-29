台灣疫苗短缺，導致被外媒「新冠韌性排行」評比吊車尾，其中疫苗資源是一大關鍵；東華大學教授施正鋒今在臉書表示，政府一年半來購買疫苗意興闌珊，原來是仗恃滿朝都是文天祥。

施正鋒今在臉書指出，立委爆料必須有所本，民進黨立委羅致政說連戰的子女，「可能都」打過疫苗，必須「出來說清楚」。相當可笑，潑髒水，還要人家自清？又不是質詢，正確的作法，應該是拿出證據證明對方哪裡做錯了才對。

針對監察院的調查，他說，蘇貞昌院長表示不厚道，那也是角色錯亂。監委對行政部門執行彈劾權及糾舉權，調查是必要的工作。被調查的長官，除非曲意袒護，哪有資格出來對平行的憲政機構談三道四？

他指出，側翼也趕快跳出來，表示監委調查違反比例原則，因沒有違反刑事責任嫌疑。調查分行政、立法、司法，司法是最低的標準，而行政是左手調查右手，立法則已經自廢武功，現在竟然連沒有牙齒的調查也不可以？

他說，至於陳時中說氣質可以打敗病毒，屏東縣長潘孟安表示，「每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直」，那是在廟堂跟衙門講江西話。文化總會要不要幫忙發文一下，趕快把文天祥找出來？