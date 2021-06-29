新竹市長林智堅29日宣布，考量高周數孕婦健康，7月2日開打的莫德納疫苗將啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，先替35周以上、已近足月的孕婦優先施打疫苗。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅29日宣布，考量高周數孕婦健康，7月2日開打的莫德納疫苗將啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，先替35周以上、已近足月的孕婦優先施打疫苗，此族群約有300位孕婦，其中有近半是來登記造冊的不在籍孕婦，若有未接到通知者，也可向衛生局登記。

林智堅今天在防疫會議中表示，新竹市7月1日將獲配8400劑莫德納疫苗，7月2日起在全市9處疫苗施打站將全面開打，對象為第1至6類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括孕婦、已造冊之不在籍長輩，也開放第8類73至74歲共5126位長輩施打，市府已造冊完成，明起將發放通知書。

他說，竹市率全國之先為孕婦施打疫苗，目前已有911人接種，因應多位孕婦反映周數已近預產期，想及早接種疫苗，市府近日也已啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，優先為35周以上孕婦優先施打。

林智堅強調，竹市疫苗覆蓋率已9.2％，待7月開始施打莫德納疫苗，接種率將持續上升，竹市秉持「疫苗來了就打」原則，普設施打站盡快為民眾接種，「唯有疫苗接種數更高、覆蓋率提高，才能盡早產生群體免疫。」