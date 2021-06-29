29歲「AKB48」成員柏木由紀外型甜美，擁有大批死忠粉絲，日前她才透過YouTube透露自己罹患罕病「脊髓空洞症」，這是十萬人中才有一人會有的罕見疾病，目前只有手臂會麻，但若是病情加重，麻痺範圍擴大可能會導致不能行走，而她的經紀公司也透露，她已經入院開刀，現在要開始復健。

柏木由紀近年來積極從偶像轉型，還為女團公演擔任導演，然而她的左手卻經常出現麻痺現象，一開始去檢查是「腕隧道症候群」，推測是常滑手機造成，她上節目接受MRI的精密檢查後，卻發現脊椎中有黑影，進一步去醫院作詳細檢查，才發現是罹患「脊髓空洞症」。

日本腦神經外科醫師菅原道仁表示，不能輕忽「脊髓空洞症」，雖然一開始只是身體局部麻麻的，但如果放任不管，麻痺的範圍會漸漸擴大，最終導致半身麻痺無法行走，勸柏木由紀要趕快動手術治療，柏木由紀隨後也在頻道宣布會先暫停演藝工作，專心接受治療，「人生真的是什麼事情都會發生啊」。

柏木由紀表示，她未來會一邊工作一邊治療，「我還想再當偶像呢」，目前她已經投入療程中，據《ORICON NEWS》報導，經紀公司也更新了柏木由紀的近況，透露她25日經歷了7小時的手術，目前狀況穩定，雖然已經渡過第一道關卡，但未來還要復健，還有許多難關，不能輕忽大意。