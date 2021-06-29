永信長者透過網路與其他機構進行線上PK賽。（永信基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信長者透過網路與其他機構進行線上PK賽。（永信基金會提供／陳淑娥台中傳真）

疫情三級警戒持續，全台住宿式老人安養護機構、身障機構及社區型長照機構，均停止開放探視，家屬紛紛擔心長輩生活受影響。永信社會福利基金會表示，中心運用line視訊系統與家屬相見歡、讓長輩透過網路辦運動會，以及到宅服務等均不打烊，讓原有生活能持續進行。

永信社會福利基金會執行長趙明明指出，這段期間，面對在24小時機構照護單位心佳失智團體家屋、松柏園老人養護中心長者們，易因無法與家屬見面而焦慮；家屬也擔心，少了頻繁探視，無法確實掌握長輩身體狀況，家屬與長者壓力皆升到滿格狀態；同時在社區，永信也看到家屬擔心家中長者沒有到宅沐浴服務，家中沒人手幫忙該怎麼辦。

主任葉建鑫表示，為了降低長者思念家人焦慮及家屬的擔憂，在心佳老人失智團體家屋及松柏園老人養護中心運用line視訊系統，讓長者與家屬視訊互動。

在防疫期間，為了鼓勵讓長者能持續地運動，進而提升身體免疫力，也邀約全台11家老人福利機構自辦運動會，運用網路與其他機構長者進行「吹箭」、「電子飛鏢」線上PK賽，透過直播分享給網路社群媒體，邀請社會大眾到網路社群媒體按「讚」，為選手們加油喝采，進而影響並激發更多長者享受運動的樂趣。

督導張棋雯說，這段時間常接到家屬詢問，可不可以協助到宅沐浴服務？疫情期間，到宅沐浴團隊與家屬「疫」起相挺，也讓工作夥伴皆在做好防疫措施來因應，例如服務前與案家電訪確認，是否有外縣市回家的親屬、在服務現場只能維持5人（到宅沐浴團隊、長者及家庭照顧者1名）、出院返家的個案暫停14天服務、服務全程配戴口罩等機制，讓長者安全又安心的服務。

家屬汪先生指出，他本身在物流公司上班，每天早出晚歸，當疫情爆發時，很擔心媽媽沒有到宅沐浴服務，謝謝到宅沐浴團隊情「疫」相挺，配合他休假時間來幫忙洗澡，讓他能無後顧之憂上班。