新北市三重區重新路某養生館私下營業，警方前往查緝，當場查獲2名櫃台人員、7名按摩小姐及6名客人。（翻攝）

新北市三重區重新路某養生館私下營業，警方前往查緝，當場查獲2名櫃台人員、7名按摩小姐及6名客人。（翻攝）

新北市三重警分局26日下午5時許獲報，三重區重新路某養生館私下營業，警方前往查緝，當場查獲2名櫃台人員、7名按摩小姐及6名客人，當場依違反《傳染病防治法》函請衛生局裁罰，最重將開罰30萬元罰鍰。

三級警戒延長至7月12日，娛樂性場所暫停營業，三重區重新路某養生館26日私下營業，警方前往查緝時，店內竟擠滿15人，還有6名按摩小姐正在服務6名男客，共查獲2名櫃台人員、7名按摩小姐及6名客人，總計15人。

三重分局表示，疫情擴散迅速造成人心惶惶，業者竟拿國民健康開玩笑，該養生館營業執照尚在申辦中，已於2月初遭三重分局函報違規營業在案，該店後因疫情關係配合停業多日又私自營業。

警方指出，業者明顯違反市府防疫公告，依違反《傳染病防治法》函請衛生局裁罰6萬至30萬元罰鍰，另外室內超過15人，但每名客人與按摩小姐分處不同包廂，是否違反群聚規定則交由衛生局認定裁罰。