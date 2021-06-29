宜蘭市原定在7月22日至8月14日舉辦「2021年二百年風華再現 宜蘭放水燈」，宜蘭市公所與宜蘭市中元民俗文化推展協會考量防疫，今天（29日）宣布取消辦理。

宜蘭市公所表示，「宜蘭水燈節」是有200多年歷史的傳統民俗活動，是宜蘭縣重要的無形文化資產，同時兼具文化、藝術、宗教、觀光等多重社會功能，帶動地方產業和提升社區文化內涵。

宜蘭市公所與宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會共同舉辦宜蘭水燈節行之有年，以宜蘭城隍廟為中心舉行多項傳統民俗祭儀，從揭開序幕的城隍爺出巡會場灑淨、發表科儀，到上香祝禱繞境和水燈施放，年年重現傳統文化。

市長江聰淵表示，宜蘭水燈節是宜蘭的一大盛事，每年吸引上萬人民眾參與，這次的活動因為疫情的關係，經過中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬向城隍爺及眾神的請示，在多方討論和慎重的評估後，最終決定取消此次活動。

江聰淵表示，目前全國致力於防疫解除三級警戒，宜蘭同樣有責任做好防疫措施，降低所有感染的風險是目前最重要的事情，呼籲宜蘭的鄉親盡力配合中央流行疫情指揮中心的決策，此次活動的停辦，感謝市民們的配合與體諒。