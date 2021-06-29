神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構捐防疫物資給衛生局。（陳淑娥攝）

神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構捐防疫物資給衛生局。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構有感第一線防疫人員直接面對群眾，防護裝備需求倍增，29日在立委楊瓊瓔陪同下，捐贈台中市衛生局1818套防護衣、1818個護目鏡及1818個N95口罩，讓前線人員更能安心執行防疫工作。

神岡無極敍緣宮總務組長方宗成及大雅心享冷泡茶事業機構負責人卓浩慶指出，鑑於新冠肺炎疫情未見趨緩，本於回饋社會，防疫人人有責，期使社會早日脫離疫情難關，儘速恢復生機。

衛生局副局長邱惠慈代表受贈表示，此次受贈物資將分別提供各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，更大讚「病毒無情，人間處處有溫情。

立委楊瓊瓔指出，國情嚴峻，台灣人同島一命，沒有人可以置身事外，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關。神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構長期秉持人飢己飢，人溺己溺的精神，關懷公共事務，持續對社會發出善心，在關鍵時刻提供重要防疫物資，讓市府及防疫人員無後顧之憂，可以更全面守護民眾健康安全。也感謝這段時間市府團隊與第一線醫療及防疫人員在防疫上的努力，期望三級警戒盡快結束，讓大家回復正常生活。

神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構發起捐贈募集防疫物資活動，以醫護人員每天用得到，最實用防疫必需品為主，希望給第一線醫護與防疫人員更實用的保護，結果不到3天，很多年輕朋友認捐1818套防護衣、1818個護目鏡、1818個N95口罩。