全台三級警戒衝擊觀光飯店業營運，館內餐飲外帶外送成為營運唯一救命繩，包括晶華(2707)、寒舍(2739)各大飯店業者除充實產品品項、活用原餐廳空間外，亦分析消費狀況鎖定分眾客群強化分享餐內容，甚至結盟合推「美食地圖包」，力拚自救撐過疫情難關。

三級警戒延長至7月12日，住房與餐飲齊受重創的飯店業紛紛啟動自救計畫，除了加速餐飲零售通路布局、拓增冷凍或常溫料理包產品因應，亦將館內餐廳菜色集結推出便當及分享餐提供外帶外送，甚至將館內餐廳改裝為市集賣場，提供消費者挑選購買商品。

其中，投入零售料理包市場多年的晶華，除繼續推出新商品強化品項外，亦成立「晶華美食到你家Take Regent Home」點餐平台，集結台北晶華館內8間餐廳精選佳餚，並祭出限時商品快閃優惠刺激買氣，配合節慶商品助攻，預期6月餐飲營收有機會達原營收的50％。

台北君悅酒店至8月底將260坪的自助餐廳「凱菲屋」改裝為「凱菲市集」，每日11～18點規畫十大主題餐台，主打專人現做及2分鐘熱食速取概念的安心即時特色市集，並提供線上購物平台選購、指定以君悅得來速取物模式，目標帶動餐飲業績成長3成。

寒舍旗下台北喜來登率先將127坪的自助餐廳十二廚改裝為「大販店」，擴大緊鄰的The Deli外賣店營業腹地及採買動線，前者以2時段銷售餐盒等熱食，後者則持續銷售冷凍包及烘焙類商品。同時，亦分析外帶銷售業績概況，進一步升級強化產品內容因應。

寒舍指出，台北喜來登針對小資族及外出工作民眾推出的便當餐盒及冷凍商品等平價商品，約占整體外帶業績4成，仍有高達6成外帶營收來自館內各餐廳的外帶餐點，主力客源以會員、政商名流及VIP顧客等為主。

對此，寒舍除推出30款全新菜色、4款精選餐盒升級為雙主餐外，亦鎖定飯店會員、忠誠顧客VIP及具消費力的高階客層，推出辰園、請客樓、比薩屋、桃山及SUKHOTHAI五款「豪華饗受」外帶分享餐，滿足在家吃膩便當、懷念餐廳美食的饕客需求。

而萬豪國際集團則首度串連旗下星級飯店，包括六福(2705)旗下台北六福萬怡，寒舍旗下台北喜來登及寒舍艾美，台北萬豪、林口亞昕福朋喜來登、新竹豐邑喜來登、澎湖福朋喜來登等7家飯店的招牌料理，共同推出「台灣五星飯店美食地圖包」。

「美食地圖包」由7家餐廳各提供一道經典料理冷凍料理包，內含超過20人的超大份量，即日起至7月7日限量50組於「六福美饌」美食網站開賣，並祭出83折優惠價，換算每人每餐花費不到250元，即可在家享用4大城市、7大飯店的招牌料理。