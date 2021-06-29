俄羅斯宣布8月起將對鋼鐵、鎳、鋁和銅等大宗商品課徵出口臨時關稅至少15%，預計帶動亞洲鋼價上揚，燁輝(2023)可望受惠第二季鋼價續漲，第二季本業獲利續揚，加上轉投資不鏽鋼上游大廠燁聯等營運轉好，也將挹注燁輝今年獲利攀高。

燁輝5月營收75.57億元，月增7.33%、年增80.19%，並改寫新高紀錄，受惠鋼市續旺，產品量價續增，鍍鋅烤漆鋼廠燁輝6月營收可望再優於5月新高，第二季營收亦持續攀高，本業獲利比上季更好。

隨著今年以來各國逐步解封，鋼鐵需求回溫，且中國取消大部份鋼品出口退稅、美國祭出傳統基建政策，目前再加上金屬出口大國俄羅斯8月起到年底將對鋼鐵、鎳、鋁和銅等商品課徵出口臨時關稅至少15%，使得全球鋼市呈現供給減少、需求成長、成本居高不下的格局，預料短期無論是碳鋼、不鏽鋼行情也將再繼續走高。

法人看好，隨著下半年碳鋼價格攀高，有助燁輝本業獲利續揚，同時，不鏽鋼亦看漲，有利燁輝轉投資包括不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)以及燁興獲利續增，挹注燁輝業外收益。燁輝持有不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮股份各約3成。

展望今年，燁輝台灣廠內、外銷接單暢旺，以及中國廠營運同步暢旺，產能也持穩高檔，並受惠全球鋼價上漲，尤其美國鋼價屢創新高，有助公司利差擴大，第二季起營收、獲利可望持續逐季走升，法人估公司全年營收、稅後淨利有望改寫歷史新高，EPS上看2.5元。

燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。