彰化基督教醫院院長陳穆寬指出，新冠肺炎患者的治療相當成功，身心靈也得到很好的治療，最重要的是一個北部的患者，也感受到我們彰化人，特別是彰化基督教醫院滿滿的愛心。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

新北市某7旬老翁確診新冠肺炎，因重症插管經衛福部安排轉至彰化基督教醫院收治後順利康復，不料與他同住的高齡老母與弟弟們卻相繼染疫、隔離，有家歸不得、又遭北部防疫旅館拒收，彰基主動協助奔走，將老翁就近安置在養護機構，讓未同住女兒感動到破涕為笑。

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北醫醫療量能滿載，衛福部實施北病南送政策，盼讓重症患者能有更妥適完善的醫療照護，新北市7旬翁5月24日確診，還因呼吸衰竭插管使用呼吸器，病況轉為重症，本月1日被安排南送至彰基加護病房收治。

彰基指出，經醫療團隊悉心照護，5日已能移除呼吸器自主呼吸，8日就從加護病房轉到隔離專責病房，期間老翁從管灌餵食進展到由口進食，最後還恢復到能自行用餐，11日PCR採檢陰性，短短10天就順利治癒，不料準備出院時卻發現有家歸不得。

彰基胸腔內科主任林聖皓指出，老翁與高齡老母及2個弟弟同住，確診後老翁家人全被隔離，6月11日解隔離前夕，老母親與1名弟弟陽性被送往檢疫所隔離，另名弟弟陰性需繼續居家隔離。經彰基感控中心與彰化縣衛生局討論後，決定先讓老翁再留院。

由於雙北護理之家、養護機構居沒有病床，老翁女兒聯繫多家防疫旅館也因有所顧慮婉拒老翁入住，眼看父親成為疫情下的人球被機構踢來踢去，她焦急又無助，不知父親出院後要往何處安住養病？

女兒說，雖然欣慰父親轉到彰基後順利康復，但身上還裝著尿管、背著尿袋，醫護人員建議出院後短期內仍需有人照料，很感謝彰基醫護團隊在這麼緊繃的防疫工作下還願意主動伸出援手、費心相助，就近將父親轉至彰化的安養機構，雖然暫時無法回新北家中，但卻能得到適切的照護，讓她比較安心放心。