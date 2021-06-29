桃園火鍋店12人開趴認悶壞了 狂嗨結果恐罰百萬（警方提供）

桃園市1間火鍋店26日深夜有12人在露台開趴喝酒，甚至爆發口角，地上還有醉倒婦人；鄰居事後痛批報案後1小時後仍未見警方勸阻，警方則解釋接獲報案後8分鐘即到現場，但因1樓大門深鎖、無人開門才無立即取締，已將此案移請衛生局裁罰，若依每人最高罰緩30萬計算，12人恐面臨共360萬罰緩。

該投訴者在臉書「桃園爆報」發文表示，當晚在同安街與莊二街口的賣場樓上，深夜12點多竟有12人群聚喝酒喧嘩，當下報警後警方卻遲遲未到，質疑對方政商關係良好，導致目無王法，痛批「警察呢？桃園無法了？」留言處也有網友分享當時影片，只見一行人酒酣耳熱、大聲喧嘩，還有人疑似砸場、旁人頻勸架，也有女子疑似醉倒躺在地上。

桃園警方表示，警方9點26分接獲報案，9點34分就到場，但發現餐廳未開燈，店內也無回應、大門深鎖、無人開門，並非不理會民眾報案。派出所同仁事後根據民眾在臉書提供的影音，聯絡上店主周姓老闆到案說明，對方坦言出借3樓露台場地給友人使用；警方已將此案移請桃園市衛生局，依照違反傳染病防治法裁處，每人可處6至30萬罰鍰。

而當晚租借場地的楊姓男子到案說明時坦承，當晚因為疫情「大家都悶壞了」，因此由他邀來11名友人在露台小酌餐聚，心想在3樓應該不會遭人檢舉，沒想到因為音量過大、又有口角發生，導致鄰居嚇壞、受不了聲響報案，群聚行為因此曝光。