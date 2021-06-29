侯友宜昨(28)日特地參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動。(新北市教育局提供／李侑珊台北傳真)

疫情讓各級學校改採線上授課，但幼兒園孩童學習高度依賴老師帶領，網課對老師來說成為一大挑戰。新北市長侯友宜為此特地前往中港國小附設幼兒園，為老師們加油打氣，更化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與孩子一同進行線上遊戲。

侯友宜昨(28)日特地參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，透過視訊，帶領100位幼兒一起線上唱跳兒歌《小魔鏡》，也模仿不同的動物，帶領小朋友以大肌肉課程鍛鍊身體，勉勵孩童在居家防疫階段，也維持體能活動。

由於幼齡孩童學習仰賴老師帶領，自主學習能力不及國中小生，採取線上授課，對老師們來說確實是非常大的挑戰，新北市教育局因此推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，協助老師們以教保課程大綱來設計課程，採取多元方式教學，發揮共學與創意精神落實科技防疫，並指導親子一同使用科技。

至於課程規畫，新北市教育局則結合傳統上課的一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動。

中港國小校長李後榮表示，在這次疫情當中，幼兒園教師是第一次擔任直播教師，該校老師們在幕後花了很多時間，不停討論及嘗試上課方式，像是規畫讓居家線上學習的孩子們學著做家事，及動手玩剪設計等課程。

李後榮提到，課程以孩子為主體，不會因沒辦法到校而改變，反而老師們更注重孩童在家學習時，體能、生活自理、閱讀等能力的展現與維持。

李後榮也說，推出直播教學後，不少家長都給予正向回饋，感謝老師用心準備，讓親師生在防疫期間依舊可以線上互動，學校在每天線上課程結束後，也會將錄影上傳至YouTube，讓家長跟孩子隨時重播觀看。

新北市教育局教育局長張明文表示，防疫期間課程雖無法進行實體教學，但各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源，落實停課不停學。病毒雖隔離人與人距離，但是科技卻把家校合作的觀念融合在一起，親師生一同努力，孩子學習更快樂。