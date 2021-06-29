紙風車劇團兩齣作品《雨馬》和《順風耳的新香爐》（見圖），將在7月初於線上限時免費播放。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團兩齣作品《雨馬》和《順風耳的新香爐》，將在7月初於線上限時免費播放，《雨馬》的作者小野表示，一直以來都很喜歡跟孫子說故事，最近更是在家防疫，並幫忙兒子、媳婦照顧孫子，樂當說故事阿公，陪伴孩子成長。

小野表示，《雨馬》是他對兒子、孫子都說過的故事，「之前也曾經到幼稚園說這個故事，那時候小朋友都不相信雨馬會出現在真實生活裡，後來今年3月在兩廳院廣場演出的時候，小朋友看見巨大雨馬現身，都很驚喜，又哭又笑。」

這齣戲是來自小野1991年的同名繪本，故事描述一隻馬總在雨天出現，在魔堡前面徘徊，牠身上藏有猴族和花族的祕密記憶，要帶著失去記憶的民族，重新找回自己的文化，演出語言為客語、國語。

小野表示，「劇中的的猴族和花族，沒有誰是壞人，他們只是因為彼此不理解，才會吵鬧不休，整齣戲希望帶給大家一個安定的力量。」

客委會主委楊長鎮表示，劇中用了很多客家話、客家文化，「但聽不懂客語，也可從表演感受故事內容，劇中提醒在疫情間，人與人要更加柔軟相待。」

另一部《順風耳的新香爐》，是改編自作家李潼同名作品，故事描述媽祖左右護法之一順風耳，為了能在廟裡有專屬的香爐，下凡追求自己願望的歷程。

紙風車文教基金會董事長柯一正表示，上週《人間條件》播出，到現在還是大家的話題，「希望這次線上陪伴，也讓紙風車盡最大心力，作對大人及孩子有意義的事。」

紙風車團長任建誠表示，今年到7月底已取消了66場演出，「沒辦法下鄉演戲給孩子看，但希望能用不同的方式，發揮劇場人的價值。」

《雨馬》、《順風耳的新香爐》將分別在7月3日、7月10日，連續兩個周六晚上7點於紙風車劇團FB粉絲專頁及YouTube官方頻道播出，每部線上停留72小時。