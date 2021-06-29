豐謙建設（5523）在台中新屋完工入帳挹注下，前五月營收暴增近73倍，加上7/15是0.5元股息的除息交易日，29日股價開低走高，午盤拉上漲停31.75元、上漲了2.85元，惟漲停數度打開。

航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高
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