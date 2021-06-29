好業績＋7月除息 豐謙午盤漲停 13:212021/06/29 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐謙建設（5523）在台中新屋完工入帳挹注下，前五月營收暴增近73倍，加上7/15是0.5元股息的除息交易日，29日股價開低走高，午盤拉上漲停31.75元、上漲了2.85元，惟漲停數度打開。 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 看百貨直播 納涼搶好康 #豐謙 #漲停 #午盤 #豐謙建設 #前五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端EUA延後審 7月恐無國產疫苗可打 04:102021/06/29 焦點要聞 高雄搶疫情商機 打疫苗買塔位享折扣 04:102021/06/29 地方新聞 萬海飆上300元 航運股首見 04:102021/06/29 財經要聞 豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 04:102021/06/29 財經要聞 不鏽鋼報價再漲 華新股價上揚 11:402021/06/29 財經 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 兆豐巴黎分行 進駐金融中心 04:102021/06/29 金融．稅務 《鋼鐵股》不鏽鋼價7月續看漲 彰源、運錩續攻高 11:092021/06/29 財經 《鋼鐵股》Q2業績續拚高 新光鋼攻回80關 12:342021/06/29 財經 1分鐘讀財經》需求強勁、庫存過低 8吋矽晶圓下半年看漲10％ 08:262021/06/29 財經 《櫃買市場》櫃買延長瞬間價格穩定執行時間 08:362021/06/29 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 通膨預測打臉鮑爾？美大咖1句點破真相 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 保單紓困將起跑 壽險憂爆量 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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