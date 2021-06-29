今年以來，全球經濟反彈力道強勁，帶動短期通膨上升，至於下半年信用資產中，聯博看好全球高收益債市，特別是可望進入升評循環的明日之星，以及新興市場美元債，和受惠美國房市強健成長的證券化資產。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，全球經濟反彈力道強勁，帶動短期通膨上升，然而今年上半年較高的通膨數字來自於低基期效應，預期未來通膨數字將逐漸回歸正常水準，投資人無需過度解讀或放大通膨與升息的預測。此外，目前美國就業市場與供給面尚未完全恢復，聯準會將維持目前的低利率環境以確保經濟復甦，升息時間點將可能落在2022年底或2023年。

江常維表示，全球經濟成長樂觀，預估今年全球經濟成長率約達5.9％，美國、新興市場國家經濟成長率甚至可望超過6.5％、7.4％的水準。景氣回溫，企業獲利前景佳，利率環境維持不變，與信用債券違約率下降等四大趨勢下，下半年固定收益市場的投資前景審慎樂觀。

江常維指出，部分高收益債券隨著信用品質改善，可望進入升評循環的明日之星(Rising Star)數量將大幅增加。信用債券升評的過程中，往往會帶動利差收斂，目前BB級債受惠於潛在明日之星且相對於BBB級債具有吸引力。此波明日之星來源可能出現受經濟復甦影響最深的產業，包含消費、能源與金融產業等，或是受新冠疫情衝擊湧入的墮落天使企業。

此外，除了美國高收益債以外，江常維建議投資人應該放眼全球高收益債市，預估其將有優於單一債市的表現機會。

展望2021下半年，江常維認為景氣復甦、低利率環境與溫和通膨為高收益債等信用資產提供良好環境，多元佈局全球高收益債，新興市場美元債，以及受惠美國房市的證券化資產如信用風險移轉債券(CRTs)，不管從投資機會，分散風險與增加收益來源的角度來看，前景相對審慎樂觀，值得投資人留意觀察。