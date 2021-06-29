李㼈表示在家裡鮮少下廚，煮煮泡麵還行，曾經在家中與老婆挑戰過包刈包，但還是第一次要包給別人吃，雖然手藝不佳，但裡面有他滿滿的愛心。(吳建輝攝)

梁佑南也說，刈包裡面包著彰化最好吃的控肉、香菜、酸菜，還有我們滿滿的愛，透過刈包傳遞到第一線的工作人員的手上。(吳建輝攝)

除了暖心刈包之外，還有1萬片防飛沫面罩、240條護手霜、60箱葡萄，都要送給前線的防疫人員。(許增鏞提供／吳建輝彰化傳真)

國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒不斷延長，各行各業受到坡及，更辛苦的是地方的警消、醫護、清潔隊員等，同樣默默堅守在崗位，29日藝人李㼈、梁佑南現身彰化，除了帶來護面罩、護手霜等防疫物資外，更化身大廚親手製作古早味刈包、羹湯，並親自送到警消手上，讓警消直呼好暖心，

藝人李㼈、梁佑南一早現身彰化埔心社區活動中心，與社區理事長許增鏞忙進忙出，要趕在中午前準備好150個古早味刈包還有羹湯，要送到埔心派出所、消防局埔心分隊、還有埔心清潔隊，要慰勞在一線衝鋒陷陣辛苦的防疫英雄。

李㼈表示在家裡鮮少下廚，煮煮泡麵還行，曾經在家中與老婆挑戰過包刈包，但還是第一次要包給別人吃，雖然手藝不佳，但裡面有他滿滿的愛心，第一線的警消、醫護最辛苦，希望帶給他們滿滿的溫暖，要有好的體力、才能夠做好防疫。

梁佑南也說，刈包裡面包著彰化最好吃的控肉、香菜、酸菜，還有我們滿滿的愛，透過刈包傳遞到第一線的工作人員的手上，也感謝他們在最前線保護我們，而我們能做的就是當他們最強而有力的後盾，防疫不缺口水，而社會需要更多愛，也希望大家一起相挺醫護。

埔心社區理事長許增鏞表示，三級警戒不斷延長，大家都很辛苦在堅持，特別是辛苦的警消、醫護、清潔隊員等，今天製作古早味刈包、羹湯要送給第一線人員，也感謝李㼈、梁佑南特別過來應援，讓愛加溫，來感謝所有辛苦的防疫人員。