桃園市政府警察局大園分局為因應近期交通事故案件發生率偏高，自6月28日起規劃實施「路安專案」勤務，針對轄內交通事故熱點編排巡邏、定點守望及測速等防制作為，期能宣導用路人改善駕駛行為並有效降低交通事故的發生。

大園警方分析統計轄內事故發生原因，以「未依規定讓停(減速)」、「未注意車前狀況」、「轉彎未依規定」等占大多數，為防制事故發生，積極規劃實施「路安專案」，於上、下班時段在轄內77處易肇事路段，編排巡邏、定點守望及機動式測速等勤務作為，並於每週滾動式檢討、更新事故熱點，加強取締違規。

大園警方表示，三級警戒期間通勤人數降低，路上車流量雖然減少，但民眾更應注意路況、避免超速，警方除持續規劃勤務取締違規外，同時也會加強交通宣導，希望透過「執法」、「宣導」雙管齊下，導正用路人的觀念，減少事故發生率。

警方強調，取締違規並非以處罰為目的，而是要養成用路人守法的習慣，呼籲民眾多一分注意就能少一分危險發生，不要貪圖一時的方便，而造成不可挽回的遺憾。