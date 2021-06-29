台中市長盧秀燕推動國內外賽事及活動，讓世界持續看見台灣、看見台中。（資料照、台中市府提供／盧金足台中傳真）

世界棒壘球總會公布最新男子棒球世界排名，台灣以積分3590分躍升全球排名第2，台中市舉辦多次國際頂級棒球賽事，與有榮焉。（資料照、台中市府提供／盧金足台中傳真）

世界棒壘球總會(World Baseball Softball Confederation)28日公布最新男子棒球世界排名，台灣以積分3590分躍升全球排名第2，僅次於日本，締造我國史上最佳排名，獲頒「世界棒球之都」的台中市也備感榮耀，運動局長李昱叡向國內棒壇英雄致敬，台中市舉辦多次國際頂級棒球賽事，與有榮焉，也代表市長盧秀燕向辛苦的棒球英雄們表達感謝。

運動局指出，這次排名是依據2018年至今，各國在國際正式錦標賽所累計的積分做排序，其中台灣在2019年亞洲棒球錦標賽奪得冠軍，以及世界棒球12強賽事拿下第5名，兩場比賽累計積分達927分，是躍升排名的最大關鍵之一，兩場賽事均在台中洲際棒球場進行，球迷們在台中見證台灣英雄們贏得榮耀的那一幕，至今仍熱心沸騰。

李昱叡說，台中為國內棒球運動推展重鎮，自市長盧秀燕上任後便致力推展各級棒球運動，其中，2019年第二屆世界12強棒球錦標賽於108年11月5日至7日在台中洲際棒球場開打，因民眾熱情參與以及宣傳效益廣獲好評，更獲選教育部體育署「台灣國際賽12金選」票選第一名殊榮，不僅象徵台中市推動棒球運動與辦理國際賽事軟硬體實力獲國人肯定，更突顯台中「世界棒球之都」價值。

台中市持續深耕與推展棒球運動，發揚台中棒球文化，並積極與台中體育總會、棒球委員會、中華民國棒球協會、學生棒球聯盟、中華職棒大聯盟共同合作，推動國內外賽事及活動，讓世界持續看見台灣、看見台中。