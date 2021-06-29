在大陸經營生意的黃姓台商與張姓天珠商人合夥做天珠生意，卻因1顆價格昂貴的「天地眼中眼」天珠發生嫌隙，黃男不滿，找來李姓男子等人砍殺張男32刀致死後埋屍，並搶走張男身上持有14顆、價值千萬的天珠，一審判李、黃死刑，但二審法官認為兩人仍可教化，改判無期徒刑。

判決指出，黃姓台商因天珠結識張男，兩人是多年好友，且合夥做天珠買賣生意，但黃男認為張男在販售天珠後的利潤分配不公，想要填補自認被少分到的金額，竟在2019年4月間私下販售兩人共有的「天地眼中眼」天珠，並私吞販賣天珠所得38萬元人民幣。

直到數月後，張男向黃男討要該顆「天地眼中眼」天珠，才知道對方竟私自將天珠賣出，兩人因而發生嫌隙。之後，黃男因事業不順利、缺錢花用，竟找上同樣急需用錢的李男，兩人商議要強盜張男隨身攜帶的天珠變賣，並預謀殺害張男、可避免被查獲。

之後李男又找了邱姓男子協助撂人，商議好強盜殺人的所有計畫後，便多次到張男住家附近欲堵人、卻都沒成功，便佯稱要購買天珠，於2019年11月25日約張男在台中市北屯區的茶店停車場碰面，一群人見到張男出現即趨前圍堵張、並出手痛毆張男，李男更拿出預藏的折疊刀接連刺殺張男，導致他頭、頸被砍32刀倒地。

李男等人接著取走張男背包內放置的14顆天珠、市價達1042萬元，並將張男帶上車後載至霧峰山區預埋屍，所幸附近民眾見他們行跡鬼祟報警，才逮獲李男等人。台中地院一審認為李、黃謀財害命，惡行重大，依強盜殺人等罪嫌判2人死刑，李、黃不服上訴二審。

台中高分院認為，李男雖連續刺殺張男32刀致命，手段殘暴，但他事後對犯行表達後悔之意，對被害人感到抱歉，經評估黃男也非窮凶惡極之人且再犯可能性低，2人犯行雖重，卻難認定不得不處以極刑的地步，若施以最長期監禁，應非沒有教化遷善可能，撤銷原判決，改判2人無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。