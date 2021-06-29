中華地政事務所負責人陳國帥等17人，以「假購屋、真套利」詐騙26名被害人，遭控加重詐欺、組織犯罪，其中被害人福利汽車董事長林茂樹，女兒是藝人林嘉凌（薔薔）含淚提告。士林地院日前審結，依法判處陳國帥徒刑12年6月，強制工作3年，其他12人分別判處1年6月到8年2月，另外包括陳的前女友林芝宇等4人獲判無罪，不法所得1億8842萬餘元沒收，全案可上訴。

林茂樹在2018年6月，在網路刊登出售大同區房地廣告，遭陳國帥的員工鎖定，謊稱願以2000萬購買房地，先支付200萬訂金給林茂樹，取得所有權狀、身分證以及印鑑等物後準備要過戶，不打算支付200萬、1600萬尾款，還好銀行提醒林茂樹，指稱陳國帥的員工有問題，他察覺異狀，立刻跑到陳的公司制止買賣。

其他25名被害人就沒有這麼幸運，房子遭到過戶後，遲遲拿不到尾款，陳國帥原應向銀行申請的貸款，用於支付給屋主的尾款，但陳等人轉而向民間金主借錢，匯入的尾款被陳國帥用於支付己用、事務所的開銷以及之前借款利息，開庭時，一度辯稱，林茂樹訴諸媒體爆料，害他無力付款，才會導致一連串財務危機。

判決指出，陳國帥早在2018年3月，已無力支付銀行貸款、購屋尾款，仍架設「525免頭款配屋網」刊登可免頭款申貸購屋，不法取得房屋所有權後，墊高買賣價金，向銀行詐取貸款，另外又教唆公司業務員，向屋主佯稱購屋自住，導致屋主備妥文件，誤以為假買主會真的匯入尾款，實則拖欠不支付，與林茂樹訴諸媒體無關。

士林地院去年7月，已判陳國帥6年徒刑，針對其他詐貸犯行，去年10月、12月也各判陳國帥1年8月、3年4月徒刑，而本案陳國帥涉犯組織犯罪，令入勞動場所強制工作3年。