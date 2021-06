於MWC全球行動通訊大會中,眾多行動通訊公司共同宣佈攜手支援全球5G毫米波技術,其中包括來自中國大陸、歐洲、日本、韓國、北美和東南亞等越來越多地區的主要業者。奠基於5G毫米波的動能,使共同攜手推動5G毫米波的業者能因應大幅增長的使用者資料量需求,並擴展行動通訊生態系對眾多產業經濟發展上的支援。

全球主要推動當前5G 毫米波動能的行動通訊產業領導者包括巴帝電信、AT&T、Casa Systems、中國聯通、中華電信、德國電信、韓國電子通訊研究院(ETRI)、Elisa、愛立信、Fastweb、廣和通、共進電子、HMD Global、榮耀、Infomark Co. Ltd.、Innowireless Co. Ltd.、KDDI株式會社、京瓷、美格智能、摩托羅拉、澳洲國家寬頻公司、諾基亞、NTT DOCOMO、OPPO、Optus、Orange、Partron Co. Ltd.、上海移遠通信、樂天電信、三星電子、新加坡電信、軟銀公司、日海智能、TCL通訊、Telia Finland、澳洲電信、TIM、True Corporation Plc.、UScellular、vivo、沃達豐、小米和中興通訊。這些公司與高通技術公司合作,以推動5G毫米波網路與裝置的普及化。

高通公司總裁暨繼任執行長Cristiano Amon表示:「全球5G毫米波部署現在已勢不可擋。它也是發揮5G全部潛力的關鍵,擁抱5G 毫米波將為自身帶來競爭優勢。生態系內多家企業的支援更進一步展現了5G毫米波的全球規模和成熟度。我們為高通在5G毫米波發展、標準化和商業化方面處於產業領導地位感到自豪,也很榮幸能與主要行動通訊產業領導者合作,加速5G毫米波在全球部署。」

5G毫米波利用頻率24GHz以上的豐富頻譜資源補足6GHz以下的部署,以釋放5G的全部潛力。這項技術使各大領導電信營運商得以為蜂巢式網路增加極大的容量,讓他們能夠提供數千兆位元的無線連網速度和低延遲的連網能力。這些功能也有助於行動電信營運商滿足使用者日常對體驗快速且靈敏連網的期望,更進一步為5G拓展至如固定無線網路、企業(辦公室、校園)和垂直應用與服務等全新應用機會,像是Ultra HD 影片的安全性,此外也更能在遠端醫療、智慧工廠和智慧港口等各種情境下進行精確遠端的指導和控制。