台股今(29日)創下17713點的盤中新高後，獲利賣壓出籠，指數在平盤附近上下震盪，台積電開高走高，鋼鐵股續強，航運族群在股價創高後拉回，萬海收盤下跌8元，收在292元，失守300元大關，終場加權指數以17598.19點作收，上漲7.22點，成交值放大到5927億元。

美股那斯達克指數、標普500指數周一(28日)雙雙創下歷史新高，台股今開盤以17621.15點、上漲30.18點開出後，指數迅速攀升至17713.24點，突破4月29日收盤創下的17709點，創下歷史新高，上漲122.27點，獲利回吐賣壓也接著出籠，9點35分過後，指數由紅翻黑，觸及17568.29點，下跌22.68點，大盤接著在平盤附近上下震盪，午盤後又逐步墊高。

台積電開盤上漲8元，以598元開出，股價在平盤之上小幅震盪，終場收在595元，上漲5元，聯發科開在942元，上漲7元，盤中最高來到949元，聯電開盤也上漲0.7元，以53.3元開出，最高來到53.7元，股王矽力-KY開高走高，盤中來到3915元，大漲265元，漲幅有7%，大立光也來到3160元，上漲110元，漲逾3%，鴻海走勢平平，最高上漲1元至112.5元。

航運股依然是盤面焦點，成交比重逾3成，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄盤中分別創下185元、173元、323元的史上新高價後，遭遇賣壓，股價由紅翻黑，尾盤再度揚升，志信、榮運盤中一度亮燈漲停。

鋼鐵股則因鋼鐵需求回溫，加上俄羅斯宣布將對鎳等商品課徵出口臨時關稅，使得全球鋼市呈現供給減少、需求成長局面，國際盤價看漲，包括燁興、高興昌、春源、春雨、官田鋼、大成鋼等上市櫃共有超過20檔漲停，中鋼盤中高點來到38.8元，上漲1.35元，漲幅逾3%。

生技股中與國產疫苗相關的聯亞藥、高端股價都走弱，聯亞藥開高走低，盤中一度跌破200元大關，來到192元，跌幅有25%，高端疫苗股價一度來到233元，下跌25元，差一檔就跌停。