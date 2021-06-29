五權國小原有270名學生，下學期開始增設3班級，學生數也增加至330名。（五權國小提供／姜霏桃園傳真）

桃園市青埔特區快速發展，但因轄內的青埔國小及青園國小已滿班且仍在整修中，該兩校的學生需要轉介至大園區五權國小，為補足五權國小增設班級需求，桃園市議員徐其萬向桃園市教育局爭取經費，教育局共撥款35萬補助款項，讓學校設施更加完善，提供學生更好的學習空間。

校長林文勝表示，五權國小是桃園市雙語試辦學校之一，目前低年級皆為試辦年級，一周共有8堂雙語課程，會隨著教育局的規畫逐年增加，若是試辦過程成功順利，將會往中年級邁進，桃園市目前總共有7間雙語創新學校，未來也將會往這個方向持續努力。

林文勝提到，因青埔特區蓬勃發展，轄內的小學已達到飽和，校內共收受了青園國小一年級生及青埔國小二到六年級生，校內總人數從270人增加至330人，班級由12個般新增至15個班，明年等待青埔轄內小學整修完畢後，是否另有規畫，將會依教育局的政策執行。

林文勝說，透過教育局撥款補助設備，提高教學環境，因周邊都是新設學校，要提升校內的設備及師資，達到教育平衡，學校需要不斷的更新改善，另考量到若開學後仍維持三級警戒，學校將提供新學生遠端連線上課的資源，且維持雙語課程，按到課表上課維持教學進度，不會讓孩童因為遠距上課就降低就學意願。