工研院生醫所研發「乾癬治療植物新藥」，是從杭菊中萃取藥用成分。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

有工研院奧斯卡獎美稱的「工研菁英獎」29日揭曉，因疫情關係4個金牌創新技術，都聚焦在「增進民生福祉」和「護國群山的最佳後盾」兩大主軸與應用，其中「非類固醇乾癬治療植物新藥PTB323X」，將能解決患者使用類固醇副作用問題，加速台灣在植物新藥的開發。

生醫所所長林啟萬表示，全球約有3％的人口患有乾癬，需要藥物醫治，現今治療乾癬的第一線臨床類固醇外用藥，長期使用會造成皮膚變薄、焦慮、睡不著、免疫系統變差、難以控制體溫與代謝等副作用。

生醫所團隊為解乾癬治療問題，選擇藥用植物，篩選好幾百種功效特性符合的藥材，再搭配細胞試驗做測試，最後選定療效好又能穩定栽種的杭菊作為原料，並藉由科技溫室及藥用成分倍增調控技術，使植物原料有效活性成分含量增加40倍。

在製藥過程中，利用生物轉化及純化技術，使有效活性成分增加10倍，提升藥用純度72倍，大幅減少分離純化所需時間與成本，然後再透過藥用成分群組最佳活性配比技術，針對藥物活性成分調配出最佳比例，訂定臨床用藥規格，研發出＋「乾癬治療植物新藥PTB323X」。

林啟萬指出，「乾癬治療植物新藥PTB323X」具備三好特色，好安全-無類固醇副作用，可長期使用；好精準-以成份倍增、創新製程、專利配方，三大精準技術加速臨床轉譯與認證；好品質-以自主生產與國家認可確認好品質。

林啟萬相信這項植物新藥經過功效試驗及試量產後，將能提供乾癬患者長期使用，擺脫使用類固醇所造成的副作用，並能讓台灣加速植物新藥的開發。