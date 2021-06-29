台中市府感謝善心單位關懷弱勢疫情期間，弱勢民眾生活更加困難，台中市政府社會局服務不中斷，維持食物銀行物資發放，關懷街友免費快篩。民間企業團體包含群園事業機構、台中惠中扶輪社、慈濟基金會、（清見）光文化藝術基金會、簡天生紀念基金會、富宇建設、宏全公司及中彰賓士相繼投入關懷弱勢，捐贈物資和防疫設備。中市府感謝各善心單位，公私協力共同推動服務。

社會局表示，台中市3家食物銀行實體店和31處發放站，在疫情嚴峻時期愛心不斷炊，持續照顧弱勢家戶，照常發放食品物資。為強化志工防疫裝備，群園事業機構捐款約19萬元，購置酒精、面罩、護目鏡、手套、感應式酒精噴霧器，台中惠中扶輪社也捐贈面罩和手套，確保志工服務安全。

慈濟基金會捐贈300份防疫物資包，供社工發放給街友使用；簡天生紀念基金會及（清見）光文化藝術基金會秉持回饋社會的精神，共捐贈6萬片口罩，已由社會局發送給弱勢家庭、中低收入戶和獨居長輩，希望大家平安度過疫情。

社會局指出，疫情之初，富宇建設捐款家防中心和豐原醫院各100萬元，此次再捐款家防中心26萬元，購買視訊設備、隔離衣、防護面罩等，加強社工防護配備。

在家防中心媒合下，富宇建設捐贈350萬元，協助台中醫院購置PCR試劑，提升檢驗量能，以及7台自動拍痰機，減少病患氣管和支氣管痰液累積。宏全國際股份有限公司也透過社會局媒合，捐贈台中醫院30台血壓計提升醫療量能。

三級警戒期間學校停課，為確保弱勢孩童學習不間斷，中彰賓士捐款20萬元，給守護家庭小衛星及弱勢兒少課後照顧服務據點購置電腦，另提供300箱礦泉水和酒精紙巾，扶持街友度過防疫生活。