全台正值芒果產季，但受到全國新冠肺炎持續三級警戒，以及屏東縣發生印度Delta變種病毒確診個案的影響，部分消費者購買意願降低；農委會今(29)日表示，今年芒果產量比去年同期增加近3成，將透過網購活動來促銷，希望民眾能一呼百應，一起吃芒果。

農委會今日上午召開「吃芒果正對時，用行動挺農民」線上記者會，雖然民眾擔憂蔬果包裝是否會傳播病毒，加上屏東出現國內首起Delat變種病毒確診個案，但國內專家已澄清全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，使得屏東芒果買氣熱絡，但仍有部分物流業者拒絕進入枋山載貨。

農委會副主委陳添壽表示，農委會已媒合團購，包括國營事業等，讓屏東枋山芒果都順利取得訂單，台灣芒果產季為5到8月，6、7月為盛產期，雖然受到今年3至5月乾旱影響，果實顆粒較往年小，但風味及品質特佳，且芒果含有豐富維他命A、B1、B2、C等營養分，希望民眾繼續支持農民，明(30)起「台灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」網購活動開跑，目前已有15家電商業者加入。

農糧署長胡忠一表示，今年芒果產量比去年同期還增加29％，產地價格方面，枋山與枋寮芒果產地價分別為每公斤37元與38元，台南玉井為每公斤51元，南化為64至65元；北農拍賣價部分，從上周6月22日至昨日28平均價為31元，再往前則約35.6元。

胡忠一說，好的芒果在產地就已經被選購，因此北農的拍賣價格也受到影響，雖然今年的確有收益下降的情況，但對消費者來說，甜度與價格都比較好，目前農委會媒合的3000箱芒果運送上沒有什麼問題，若有物流不願意運送，會再媒合其他願意運送的業者來負責。

外銷部分，農委會國際處處長林家榮指出，芒果外銷海外主要對象包含香港、中國大陸、日本、韓國、新加坡等，今年截至6月28日，芒果外銷總重為3721公噸，和去年同期減少18％，主要是因為大陸市場在高價水果的消費力減少所致，其他市場如韓國反而增加20％，日本更增加62％。

農委會說，針對「台灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」網購促銷活動，只要在芒果專區內購買生鮮芒果，將獲得由農委會回饋以及電商業者代送的50元折價券、紅利點數與現今折購外，還可登錄發票每周抽小家電及鳳梨福袋。

屏東縣枋山地區農會總幹事陳德慶表示，枋山芒果目前都還是正常供貨，目前價格其實並不好，加上疫情人心惶惶，但是農會芒果的訂單不減反增，顯見民眾對屏東芒果的支持，「農產品病不會傳染疾病，枋山芒果品質更是沒話說，希望各界不要對水果與地區來污名化。」