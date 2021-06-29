台灣東部外海今天下午1點30分發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府東偏南方51.3公里，深度67公里。

地震發生時，北台灣明顯有感，台北盆地水平搖晃了2、3秒。根據中央氣象局觀測，這起地震最大震度在宜蘭，宜蘭市有3級。

其他各地震度，花蓮2級、台北市信義區2級；桃園、台中、南投、新竹、雲林都是1級。