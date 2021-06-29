東部外海13：30規模4.9地震 最大震度宜蘭3級 13:382021/06/29 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部外海今天下午發生芮氏規模4.9地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部外海今天下午1點30分發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府東偏南方51.3公里，深度67公里。 地震發生時，北台灣明顯有感，台北盆地水平搖晃了2、3秒。根據中央氣象局觀測，這起地震最大震度在宜蘭，宜蘭市有3級。 其他各地震度，花蓮2級、台北市信義區2級；桃園、台中、南投、新竹、雲林都是1級。 17：08花蓮秀林發生規模4.7地震 最大震度4級 拚接種 宜蘭近3萬人打完第一劑 #地牛翻身 #地震 #東部外海 #芮氏規模 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二批地上權來了 兩大案搶鏡 04:102021/06/29 財經要聞 大陸碳交易 估2030年達千億人民幣 04:102021/06/28 焦點新聞 陸碳交易將上路 規模逾4千億人民幣 04:102021/06/28 全球財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ 05:252021/06/27 財經 福師大學報》中國網路直播：親密度、禮物和PK（董晨宇、丁依然、葉蓁） 13:092021/06/29 海納百川 公開課表、作息 新莊區中港附幼教師線上教學家長直呼讚 12:412021/06/27 寶島 辦公商圈西移 北車6大案齊發 04:102021/06/26 財經要聞 海巡署第3艘嘉義級巡防艦 今在台船高雄廠提前開工 17:592021/06/28 政治 今南部慎防局部豪雨 北東慎防高溫 11:172021/06/27 生活 財管市場下一藍海 陸基金投顧試點擴容至30餘家 13:442021/06/28 兩岸 台積電建廠再等等 竹科寶二環評 補件擇期再審 04:102021/06/26 財經要聞 生活熱門新聞 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 直播》家禽合作社共26例確診 侯友宜：7月1日啟動2次全面快篩 - 生活 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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