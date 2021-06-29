香港男星古天樂2013年創立的天下一集團，5年前與加秀娛樂合作成立天加一文化傳媒，2018年於韓國成立Good Luck Entertainment，近日宣布推出中韓合作4人女團「SKYLE」，將於7月中出道。 團名取自「S」how the 「K」inetic ＆「Y」outh 「L」eading a new「E」pisode，意義為「青春的啟動，開啟及完成K-POP新的篇章」。

成員們經過由全亞洲的海選後歷經一關關的淘汰組合而成，成員中最長的訓練期為7年，其他成員經過3至4年的訓練，唱功、舞蹈及外貌均完美，4位成員平均年齡為20歲，平均身高170公分，青春活力與華麗的舞蹈備受期待。6月底開始公布組合名後，將會逐步公開成員照片、影片及MV等多種面貌的作品，希望全世界的K-POP粉絲會多多關心及期待。

特別的是她們以全新人的身分，還未正式出道前已經與國際運動服品牌簽約成為品牌代言人，也有其他品牌廣告洽談細節中 。所屬經紀公司表示：「從新人階段開始，廣告商已經看中她們作為明星的氣質，出道同時公開其代言廣告品牌，同步進行大規模的宣傳活動。」