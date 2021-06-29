台中市一名廖姓婦人要去菜市場買菜，卻往一所科技大學校園的方向前去，屢次勸阻後，廖婦才離開，經民眾向派出所報案後，員警透過報案人所提供穿著特徵及離去方向，在附近超商找到她，詢問婦人住址答非所問，喃喃自語說要去菜市場，員警見她有手上佩戴愛心手鍊，聯絡失蹤老人協尋中心，得知家屬聯絡方式，員警請老婦上巡邏車回派出所稍作休息時，老婦仍堅持要去菜市場，幸家屬到派出所將其帶返家時，頻頻向警方道謝。

台中市警察局第六分局西屯派出所警員劉展谷、林家良執行巡邏勤務時，中午獲報西屯區一所科技大學附近有名73歲廖姓婦人在校園周邊徘徊，查證身分後聯繫家屬帶回家。

民眾向警方表示，欲前往菜市場的廖姓老婦人向其問路後，卻往科技大學校園的方向前去，屢次勸阻後，老婦人這才離開，透過報案人所提供的穿著特徵及離去方向，警方在附近超商找到她。

警方呼籲，民眾家中若有失智症狀的長者，平時應多注意他們的動向，也可向失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊、在衣物繡上姓名或配戴能識別身分之飾品，若不慎走失時，也能順利找到回家的路。