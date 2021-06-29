蘇花公路山區路段改善工程（蘇花改）去年初完工通車，預期往返台北、宜花東的遊憩觀光旅次將逐年成長。交通部29日表示，「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估28日通過國發會審議，後續行政院核定後，將研議加速推動以儘早提供宜、花、東之間更便捷聯外交通。

交通部29日表示，本計畫工程以國5聯絡道方式直接銜接蘇花改工程，全長約7.2公里，全線以隧道工程為主，初步預估將於2032年底完工。本計畫推動期程關鍵在於環境影響評估及用地取得，交通部表示將儘速啟動環評作業，待環評通過時，配合蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）期程再滾動檢討縮短本計畫期程，來提報建設計畫。

交通部表示，本計畫完工後，因路程縮短且無號誌路口影響，用路人自國5蘇澳端至計畫銜接位置可節省2.5公里，行車時間約節省15至20分鐘，可移轉50％至60％通過性車流穿越市區，大幅改善蘇澳地區交通，避免過境車流造成蘇澳市區交通惡化，緩解台9線相關路段、路口瓶頸；此外，本計畫亦可搭配規劃中的台9線蘇花安計畫期程，串聯台北、宜蘭、花蓮、台東交通。