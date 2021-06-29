新竹縣消防局救護車改裝有「隔離氣密艙」，能分艙分流。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎出現變種病毒Delta，讓第一線救護人員備感壓力！台中市「大蘋果小太陽」活力平台免費為新竹縣消防局救護車做改裝，使用壓克力隔板裝在後車廂形成「隔離氣密艙」，讓患者乘座於獨立空間，有效「分艙分流」，以保護出勤救護人員的安全。

救護車改裝隔離氣密艙費用要4萬元，消防局救護科承辦人再三確認「任何費用都不用」，才向局長孫福佑轉知這項好消息，經過3天作業時間，第一梯5輛救護車完成改裝。

消防局緊急救護科長劉彥承帶著感謝狀到台中，謝謝「大蘋果小太陽」活力平台負責人陳圓圓及負責施工的團隊。

陳圓圓表示，「隔離氣密艙」是2個年輕人的點子，開設廣告公司的楊冠威是台中市義消，疫情發生後不斷思考要如何盡一己之力，後來和從事鋁業的好友陳先生討論後，研究出以壓克力隔板將救護車後車廂隔成一個獨立空間，在經過煙霧測試後，確認完全氣密。

楊冠威最初協助台中市救護車改裝，覺得其他縣市消防局應該也會有需求，經朋友介紹找上陳圓圓協助。陳圓圓陸續接洽南投縣、苗栗縣及新竹縣，已完成17輛救護車改裝，另外還有多個縣市洽談中。

陳圓圓說，在這場防疫大戰中，消防人員扮演著關鍵角色，絕對不能倒，她只是盡一己之力，和消防人員相較，自己所為不足掛齒。

陳圓圓8年前成立「大蘋果小太陽」公益平台，最初服務對象為偏鄉老人與小孩，後因緣際會認識消防隊的朋友，得知消防隊有許多需要協助的地方，近年來多次捐贈偏鄉的消防隊車輛、器材與物資，這次疫情則是推動防疫救護車的改裝。