富邦悍將29日宣布教練異動，將一、二軍打擊教練互調，鍾承祐將接下一軍打擊教練重任，而原一軍打擊教練羅根則回歸二軍，鍾承祐也希望昔日高中同學高國輝能夠多幫忙帶領年輕球員，「國輝都是很好的典範，希望同學幫個忙這樣。」。
鍾承祐表示，接到這麼任務很感謝球隊高層對我在二軍調整選手的肯定，自己會持續與選手溝通，讓策略更明確進而讓打擊更加連冠。
而在延賽前，富邦得點圈打擊不振是一大問題，鍾承祐認為，團體比賽每個環節都息息相關，若是能夠盡量用自己的優勢上壘、加強打擊策略，應該會讓球隊打擊連貫更順暢一點，「我自己是不太去看打擊率，能夠有好的串連，對得分、贏球都有貢獻。」
鍾承祐也指出幾名他認為有潛力的二軍球員，「周奕丞、莊韋恩、林奕豪 都是很年輕的選手，他們在二軍打擊我都會測跑壘秒速，如果打擊穩定、守備突出的話，在一軍都會有很好的幫助。」
去年鍾承祐離開老東擊樂天桃猿，改披富邦球衣，與高苑工商同學高國輝一同為球隊打拚，雖然一人已是教練、另一人仍在球場上打拚，但他表示，兩人的互動沒有改變，不會有選手、教練間的隔閡。
鍾承祐表示，自己有跟國輝聊過，他是球隊老大哥，不管是球場上還是私底下，都有很多弟幫可以帶領小老弟，「國輝都是很好的典範，希望同學幫個忙這樣。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。