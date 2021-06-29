富邦悍將29日宣布教練異動，將一、二軍打擊教練互調，鍾承祐將接下一軍打擊教練重任，而原一軍打擊教練羅根則回歸二軍，鍾承祐也希望昔日高中同學高國輝能夠多幫忙帶領年輕球員，「國輝都是很好的典範，希望同學幫個忙這樣。」。

鍾承祐表示，接到這麼任務很感謝球隊高層對我在二軍調整選手的肯定，自己會持續與選手溝通，讓策略更明確進而讓打擊更加連冠。

而在延賽前，富邦得點圈打擊不振是一大問題，鍾承祐認為，團體比賽每個環節都息息相關，若是能夠盡量用自己的優勢上壘、加強打擊策略，應該會讓球隊打擊連貫更順暢一點，「我自己是不太去看打擊率，能夠有好的串連，對得分、贏球都有貢獻。」

鍾承祐也指出幾名他認為有潛力的二軍球員，「周奕丞、莊韋恩、林奕豪 都是很年輕的選手，他們在二軍打擊我都會測跑壘秒速，如果打擊穩定、守備突出的話，在一軍都會有很好的幫助。」

去年鍾承祐離開老東擊樂天桃猿，改披富邦球衣，與高苑工商同學高國輝一同為球隊打拚，雖然一人已是教練、另一人仍在球場上打拚，但他表示，兩人的互動沒有改變，不會有選手、教練間的隔閡。

鍾承祐表示，自己有跟國輝聊過，他是球隊老大哥，不管是球場上還是私底下，都有很多弟幫可以帶領小老弟，「國輝都是很好的典範，希望同學幫個忙這樣。」