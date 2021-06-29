美國一名65歲男子在接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗10天後，因為持續頭痛、腿部疼痛住院，並且確診血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS），男子在接受積極治療後仍不幸身亡，這是全美首起因為接種莫德納疫苗引發罕見血栓的案例。

德國科學家找到改善疫苗誘發罕見血栓的方式。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）報導，美國匹茲堡艾勒翰尼醫療體系（Allegheny Health Network）的研究人員昨（28）日在美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）上發布美國首起接種莫德納疫苗引發罕見血栓不幸喪命的案例。

報告指出，這名65歲男子在接種第2劑莫德納疫苗10天後住院，接種疫苗後他反覆頭痛、雙腿疼痛一周，就醫前2天開始呼吸困難。

男子本身患有高血壓、高血脂症（Hyperlipidemia）等慢性疾病，就醫後很快就被診斷出血栓併血小板低下症候群的罕見血栓症狀，他同時有深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）及血小板減少症（Thrombocytopenia）。

醫療團隊試圖找出男子出現血栓併血小板低下症候群的原因，包括感染新冠肺炎、其他病毒，或是由栓塞性血小板減少性紫斑症（thrombotic thrombocytopenic purpura，TTP）造成，不過上述所有因素全被排除，最終團隊總結男子出現的罕見血栓症狀是由疫苗所誘發。

報告指出男子在住院3天後就出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis），這是一種罕見的血栓型態，可能導致出血。儘管經過12天快速治療，團隊也窮盡各種方式，包括用下腔靜脈濾器收集大血塊、以及使用Bivalirudin等抗血栓藥物，男子最終仍不幸病逝。

先前科學家僅證實接種腺病毒為載體的AZ、嬌生疫苗會併發罕見血栓，這份研究顯示接種mRNA技術的疫苗也可能出現罕見血栓。

據了解，這是美國至今唯一一起接種莫德納或輝瑞/BNT疫苗後出現血栓併血小板低下症候群的案例，美國目前已經施打超過3.06億劑莫德納與BNT疫苗。

匹茲堡的研究團隊強調，mRNA疫苗已被證實安全、有效，而且數百萬人接種後沒有出現這個問題，他們認為65歲男子的不幸例子是相當罕見的案例，就算後續證實有其他案例，接種疫苗的好處仍舊較大。

研究團隊也指出，如果團隊能更早一步發現男子的的症狀是「疫苗誘發的免疫性血栓併血小板低下症」（vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia，VITT），他們就會早一點用不同的方式為他治療。

文章來源：Doctors report first known case of rare blood clots in US patient who received the Moderna COVID-19 vaccine - and later died
文章來源：Pittsburgh man dies after 2nd Moderna dose doctors say in first known blood clotting case linked to the vaccine
文章來源：Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA–1273 Vaccine

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