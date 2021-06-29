紐約洋基29日在主場迎戰天使，沒想到天使先發投手邦迪(Dylan Bundy)只投1.2局就因身體不適退場，還在投手丘上當眾嘔吐。碰巧NBA球星杜蘭特(Kevin Durant)也來看球，他就坐在本壘後方的好位置，看到邦迪嘔吐的鏡頭也讓杜蘭特的臉整個僵住了，很難形容他的表情是要說明什麼。

Dylan Bundy puked on the mound and Kevin Durant hasn't seen hasnt seen someone choke like this in a game since... last week pic.twitter.com/KmzlbuVBC7 — Big Game Bengal (@BengalYouTube) June 28 2021

邦迪可能有熱疲勞，當時的氣溫大約攝氏32.2度、濕度50%，邦迪被洋基打得滿頭大汗，4支安打包含1發全壘打與二壘打。解決第2局兩位打者，輪到勒馬修(DJ LeMahieu)打擊，邦迪終於撐不住，轉身在投手丘上就吐了一地！主審立刻就暫停比賽，醫療團隊上前把邦迪帶下場。

總教練麥登(Joe Maddon)說：「我很難過也很擔心，但他現在感覺好多了，我認為是熱疲勞的影響，他在第一局之後就說不太舒服。他第二局還是走出去投球，他是個硬漢。」邦迪本季狀況極差，1勝7敗、自責分率6.78。

此戰洋基總管還特別邀請一位70歲的女球迷戈德曼(Gwen Goldman)出席，她在1961年只有10歲的時候，曾寫信給洋基總管，希望能擔任遞送球棒的球僮。但是當年的洋基總管哈梅(Roy Hamey)回函拒絕，那時候的球隊偏好體格健壯的男球僮。60年來，戈德曼還把洋基總管的回函裱掛起來留念，在她女兒的幫助下，洋基現任總管凱許曼(Brian Cashman)邀請來戈德曼來洋基球場擔任「最年長的女球僮」，成為場邊的溫馨畫面。