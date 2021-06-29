屏東地區近日出現Delta病毒確診案例，因其在全球造成快速傳播，國人高度關切。但屏東該起案例的疫調卻讓人相當傻眼，近來才陸續傳出有關染疫者與鄰居接觸的訊息，這讓網友怒轟，屏東的疫調不一次公布，卻讓消息一點一滴流出，「是在擠牙膏嗎？」

屏東爆印度變異株Delta群聚，其中一名Delta確診者因身體不適，兩度去台南一間廟裡問事；另外，有關從祕魯返台到屏東居檢、後確診感染Delta病毒的阿嬤，先是有消息傳出其居檢期間曾在倒垃圾時與鄰居「戴口罩」打招呼，後屏東縣府稱該祕魯返台嬤並未出門倒垃圾、只是把垃圾放門口，居檢期間幾乎是足不出戶；但今又有最新消息指，祕魯嬤在上救護車送醫前，曾短暫與鄰居交談，但也有載口罩。

對此，就網友有在PTT上發文砲轟，怒批屏東的疫調到底是怎樣？重要的防疫訊息為什麼一開始沒有講？Delta病毒株來勢洶洶，疫調一點都不能馬虎，這樣子每天爆一點料，人民的心臟可受不了！民進黨可以搞搞做事嗎？

該文章引發網友討論，在底下回應表示「這就是蓋牌了吧？」、「綠色執政可防可控」、「他們還在慶祝+0」、「就不說實話阿，又不是第一次了」、「一開始不敢說吧，怕」、「啊我就怕被罵啊」。