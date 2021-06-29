台灣本土疫情爆發，在彭博社「全球防疫韌性」排名下跌至第44名，是全球參與評比國家的末段，民進黨立法院黨團今表示「排名不是最在意」，而是在意疫情的控制。對此，前國民黨青年團總團長呂謦煒批評，話說得漂亮，但是要不要看看過去民進黨是如何對國際排名做大內宣的？民進黨在疫情控制上又做了些什麼？他奉勸民進黨，面對現實吧。

彭博社最新公布今年6月「全球防疫韌性」排名，台灣防疫表現從5月的第15名 ，直接慘掉到44名。對此，呂謦煒今（29日）在臉書發文表示，台灣去年曾經位列彭博「全球防疫韌性」排名的第2名，當時總統蔡英文曾因抗疫有成，登上彭博社的「全球50大最具影響力人物」，結果現在台灣因為邊境管制鬆散、對疫苗沒有超前佈署，導致新冠疫情大爆發，足足封鎖近兩個月。

呂謦煒指出，從美國《彭博》到英國《BBC》，都把台灣疫情爆發稱為「政府太過自滿」，防疫排名狂掉到全球末段班，連一些中東國家都不如，民進黨這時再說「排名不是最在意」，倒是有點酸葡萄的感覺。

再說，呂謦煒直言，現在民進黨政府在邊境管制上，還是沒有用最嚴格的心態防疫，在野黨從去年就疾呼要入境普篩，蔡英文政府不聽就是不聽，結果首先塑造了「3+11」與桃園華航諾富特案的英國變種病毒破口，民進黨卻想甩鍋給萬華；現在塑造了祕魯返台祖孫屏東群聚案的印度變種病毒破口，民進黨還想甩鍋給台中。只要出了事，都不是蔡英文有問題，都不是民進黨有問題，一定是在野黨有問題。千錯萬錯，民進黨不會有錯。他呼籲民進黨，摒棄這種驕傲自滿心態，面對現實吧！

呂謦煒表示，對所有入境旅客加嚴管制，甚至多次普篩，能更有效避免防疫破口，但行政院長蘇貞昌前幾天卻還擔心會有「偽陰、偽陽」的問題而拒絕普篩，那現在屏東、台南等地為了印度 Delta 變種病毒全面快篩又是在做什麼？難道就沒有偽陰、偽陽的問題？

而在疫苗取得上，呂謦煒認為，外國捐贈的疫苗現在居然比台灣自購的疫苗多得多，現在不僅看不到民進黨緊急對國際大廠加購疫苗，台灣自製的疫苗又有未能被國際承認的風險，邊境管制已經產生破口，疫苗覆蓋率又有大破口，難怪台灣排名直直落，難道不該面對現實？