童綜合總院長童敏哲代表回贈感謝狀。（陳淑娥攝）

N95口罩是有效保護醫病雙方最重要利器，也是童綜合醫院目前最急需防護物資，立法院副院長蔡其昌號召海線在地「企業聯誼會」響應，17家企業與善心人士29日捐贈1.1萬片N95口罩給童綜合，以協助保護醫護人員安全。

立法院副院長蔡其昌表示，醫護人員在前線進行防疫工作，國人生命才能得到保障，為維護醫護能量，許多企業自行號召和他一起響應「挺醫護愛台灣」活動，這次募集1.1萬個N95口罩捐贈給童綜合醫院。

企業聯誼發起人陳俊嘉董事長指出，團結就是力量！感謝志同道合各企業主發揮愛心，「企業聯誼會」疼惜海線家鄉的醫護人員，讓他們有充足的N95口罩可以好好保護自己，就像前線的戰士要有足夠的防彈衣和鋼盔一樣安全。

童綜合心臟外科手術權威副院長鄭伯智表示，醫院不惜成本將N95口罩取代外科口罩，雖然所費不貲，卻有效保護醫病雙方安全，N95口罩是醫院目前最迫切需要的防護物資。

童綜合總院長童敏哲也指示騰空四分之一手術室，備戰用來支援疑似病人的救命手術或緊急生產孕婦，執行手術分流防止外來染疫病人傳染給其他病人及醫護。

蔡其昌指出，疫情期間，各行各業為了感謝對醫護及前線防疫人員，捐贈許多物資力挺醫護及台灣防疫工作，在疫情尚未趨緩前，希望國人減少外出，降低染疫風險及醫護需求。

童綜合醫院表示，非常感謝企業公司與鄉親們的鼓勵和捐贈防疫物資，讓醫護可以徹底地做好保護，全院同仁會更加努力，繼續堅守防疫第一線，擔負起守護鄉親健康的重責大任。

響應公益義舉17家企業公司分別為大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮捐贈1500片、崇銘紡織(企)公司董事長陳俊嘉 (企業聯誼發起人)捐贈1000片、深波投資(股)公司董事長楊正捐贈1000片、財團法人家寶基金會董事童瑞文捐贈800片、展頌(股)公司董事長黃呈玉捐贈500片、夏利室內裝修設計有限公司總監許盛鑫捐贈500片、高偉精密科技(股)公司董事長蔡進錩捐贈500片、榮富工業(股)公司董事長林奕杰捐贈500片、中港雲頂開發(股)公司董事長黃瑞堂捐贈500片、界洋有限公司董事長林宏諭捐贈500片、帝傑有限公司總經理陳冠宏捐贈500片、台中港女同濟會捐贈500片、順慶投資有限公司董事長蔡順銘捐贈500片、翰隆針織(實)公司董事長江宗淡捐贈500片、旭豐佳有限公司董事長江天福捐贈500片、新康運動用品(股)公司董事長黃昭欽捐贈500片、豪霖工業(股)公司董事長柯秉庠捐贈500片，並佳嬅文教機構董事長李有哲與其他不具名的善心者也進行捐贈。