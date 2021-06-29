東部外海規模4.9地震 台鐵：全線行車正常 14:132021/06/29 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局說明：6月29日13時30分位於宜蘭縣政府東偏南方51.3公里發生芮氏規模4.9地震，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級，全線行車正常。 通勤人潮增加遭酸「公司不會不見」 網嘆：道德綁架 搶千萬天珠32刀劫殺合夥人改判免死 法官：未達極度殘虐 #4.9 #台鐵 #全線 #行車 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 霸氣警喊「再跑就開槍」 失業廚師車手腿軟趴地投降 10:422021/06/29 社會 人行：推動實際貸款利率進一步降低 11:292021/06/29 兩岸 台64線易塞 新北市與公路總局提4改善計畫 12:212021/06/29 生活 解鎖蒸汽機關車眉角 文資活化蒸汽火車頭故事上架 14:402021/06/29 寶島 行庫飽賺股息 Q3估百億入袋 04:102021/06/29 金融．稅務 雲林北港亞洲大樓頂樓帷幕牆嚴重傾斜 斥資近百萬元拆除 19:022021/06/28 社會 阿伯機車熄火牽到車行修 「只准猜不准拆」老闆傻眼 08:482021/06/28 社會 國5銜接蘇花改預計11年後完工 可節省2.5公里 14:042021/06/29 生活 下半年起 信評將列ESG 04:102021/06/29 金融．稅務 人行副行長李波將任IMF副總裁 10:102021/06/29 財經 《汽車股》擴大剎車系統佈局 永新-KY與泓輔進行股份交換 08:022021/06/29 財經 生活熱門新聞 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 屏東果農夫妻感染源找到了 足跡比對染疫地點曝光 - 生活 染Delta與感冒相似 專家教辨別法：有「兩痛一水」要注意 - 生活 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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