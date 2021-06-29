台鐵局說明：6月29日13時30分位於宜蘭縣政府東偏南方51.3公里發生芮氏規模4.9地震，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級，全線行車正常。

通勤人潮增加遭酸「公司不會不見」 網嘆：道德綁架
搶千萬天珠32刀劫殺合夥人改判免死 法官：未達極度殘虐
#4.9 #台鐵 #全線 #行車 #地震