儘管新型冠狀病毒確診病例增加恐導至更多人病亡，英國政府今天仍表示，將於7月19日解除現行多數的防疫限制，並稱這一天為「自由日」。

英國3月起開始鬆綁防疫措施，原本排定6月21日全面解封，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）具高度傳染力的Delta變異株肆虐下，不得不延後至7月19日再解除。

剛走馬上任的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）在國會證實說，雖沒有決定提前解封，但也看不出7月19日過後繼續實施的理由。他並呼籲民眾現在還是要遵守防疫規範。

賈維德說：「7月19日仍是我們的目標。首相（強生）稱之為終點日，對我而言，7月19日不只是防疫盡頭，也是我國令人振奮新旅程的開端。」

路透社報導，英國為全球疫情最嚴重的國家之一，自疫情爆發以來累計約12萬8000人病亡。

儘管英國有近2/3成人已經施打兩劑疫苗，但首度出現於印度的Delta變異株肆虐導致確診病例激增，仍引發擔憂。

賈維德表示，Delta變異株目前占所有呈陽性反應病例的95%。

根據政府最新數字，今天新增確診2萬2868例，高於前一天的1萬4623例。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100629