根據中新網報導，從本月28日起，南京市購房證明開具工作將由南京市不動產登記部門調整為由市、區房產交易管理部門負責。南京市住房保障和房產局發佈的《關於調整購房證明開具工作的通告》指出，若發現存在弄虛作假、虛報瞞報行為，將在2年或1年內不予受理本人和家庭成員的購房證明申請。

該《通告》明確，凡申請人提交的材料齊全、符合開具購房證明條件的，南京市、南京市各區購房證明服務視窗均現場即時辦結。如申請人提交的申請材料無法核驗或存在瑕疵需覆核的，視材料核查難易及是否涉及多部門核查情況，在5個工作日內辦結。

此外，購房證明將實行唯一編碼電子證明。購房證明申請審核通過的，購房證明系統自動生成購房證明編號、二維碼，申請人登錄「我的南京」手機App，即可持電子或紙質購房證明辦理相關購房手續。

而《通告》更明確規範嚴懲虛假申報行為。當申請人在申請購房證明過程中應誠信申報，如實提交相關材料。如發現存在弄虛作假、虛報瞞報，2年內不受理申請人及其家庭成員人才購房證明的申請；1年內不受理申請人及其家庭成員其他類購房證明的申請，情節嚴重更將追究法律責任。