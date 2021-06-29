中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，簡訊實聯制的推出，係為方便民眾及商家落實實聯制措施、減少紙本紀錄的接觸，並有助於疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，相關數據之使用，均有其合法性、正當性、必要性，且絕無違法情事，說明如下：

一、 合法性：衛福部依傳染病防治法第37條第1項第6款，公告「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，規定外出時應全程佩戴口罩，並配合實聯制；行政院為遏止疫情擴散，並減少實聯制紙本填寫之接觸，推出「簡訊實聯制」，供民眾及商家使用。

二、 正當性：簡訊實聯制係於經得使用人同意下，掃瞄QR code即完成實聯制措施；而「簡訊實聯制」並不會留下個資給店家，所留下的活動史簡訊，電信業者也只保留28天，且僅供指揮中心疫調使用，不會做目的外利用。

三、 必要性：在疫調工作中，衛生單位人員須掌握確診個案相關之活動資訊，以即時展開接觸者匡列、環境清消等各項防疫措施，故適當的運用簡訊實聯制相關資訊，對防疫推動有實質的幫助。

指揮中心進一步指出，簡訊實聯制自今(2021)年5月19日上線後，於6月3日起啟用實聯制資料調用機制，以供地方政府衛生局有疫情調查需求時，向指揮中心申請調閱，經審核通過後將調閱資料回復，大多數申請調用案件可於一日之內提供資料。截至6月29日，已有宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、臺中市、臺北市、臺南市、澎湖縣，共計16縣市政府衛生局調用303項資料，調用量前3名依序為桃園市衛生局、高雄市衛生局、臺中市衛生局。

指揮中心強調，「簡訊實聯制」的推出，主要為提供民眾、商家、衛生單位不管是在配合防疫措施或執行疫調工作上便利的平臺，籲請民眾、商家配合，也請地方政府加強稽查，共同落實實聯制，完備疫調工作，達到防疫的目的。