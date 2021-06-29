位於快速道路下的民間收容所。（新北市動保處提供）

新北市動保處今（29）日舉行毛寶貝幸福委員會視訊會議，疫情期間，為避免狗場斷糧，民間團體與企業捐出400包飼料，優先提供特別需要關懷的民間動物收容所，讓5500隻犬貓都能獲得妥善照顧，同時呼籲善心民眾可在新北市好日子愛心大平台捐款及捐贈物資。

新北市寵物商業同業公會常務理事侯兆誠及台南市寵物商業同業公會理事長黃曉亭夫婦，拋磚引玉共同捐贈50包大包飼料，另聯享寵物貿易公司響應捐贈300包飼料，台灣皇家寵物食品公司也響應捐贈50包飼料。

受邀出席會議的包括台大獸醫系主任兼院長張芳嘉、榮譽教授劉振軒、台大法律系教授李茂生、社團法人中華民國保護動物協會理事長李朝全、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、社團法人中華海峽兩岸畜牧獸醫交流協會理事長黃國青、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、律師李承志等人，共同研商精進新北市動物福利及提昇動物保護形象。

會中討論民間動物收容所基於善心長期默默協助收容流浪動物，但因收容所多位於偏遠地區，加上負責人多屬高齡常是獨自照護犬隻，鄰避設施鮮少能有外界資源，動保處與「中華民國保護動物協會」及「流浪動物之家基金會」合作辦理23間民間動物收容所輔導訪視，並對其環境、防疫及人力進行了解。若已無法維持動物基本福祉者，協助分散犬隻媒合至他場；特別需要關懷者，給予包含物資、志工人力等協助，並不再增加收容數量；藉此協助及輔導收容所經營，提昇動物保護福祉。

李朝全表示，除前述問題外，民間動物收容所面臨土地取得困難、附近居民抗議陳情及負責人年事已高，無人承接經營等，針對這些議題動保處研擬方案，包含建請農委會修改法令，放寬地土地使用限制、補助民間收容所改善設備，以減少居民陳抗事件發生及媒合優良動保團體接手老舊收容所等，以避免危機發生。

動保處表示，新北市保護動物福祉，結合社會大眾共同愛護動物理念，呼籲善心大眾可以在新北市好日子愛心大平台捐款及捐資，由政府轉給有需要的民間動物收容所，並且由毛寶貝幸福委員會監督，每一筆民眾善款、物質將用在刀口上，讓資源發揮更大作用，透過各方專家學者的參與討論意見，多管齊下達成各界關心動保人士，對於流浪動物管理及照護的共識，精進動物收容品質及動物福址，宣揚動物保護觀念。