前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴及買股票賺進逾2千萬遭監察院移送懲戒，懲戒法院職務法庭29日下午召開言詞辯論庭，石木欽未到庭委由律師表示，監察院所提之彈劾程序明顯違法，本案應為不受理判決，也請法官傳喚翁茂鍾等人查明事實原委。

石木欽委由律師發言指出，監察院第一次彈劾不成立後，由非原提案委員高涌誠提出再審查提案，此再審查提案程序，明顯違反監察法施行細則第9條規定，且有重大瑕疵，故本案彈劾移送程序違背規定，職務法庭應為不受理判決。

石木欽指出，依公務員懲戒法第20條規定，最長時效10年，以監察院彈劾案文送達法院日回溯10年，其行為追懲時效均已完成，不應彈劾，至於時效問題，司法院在他之後的案件，也承認有追懲時效之適用。

他說，法官法在2012年7月6日才開始施行，基於法律不溯及既往原則，2012年以前的行為，應無法官法之適用；這些程序上及適用法律之重大瑕疵，明顯易見，然監察院視若無睹，而全體監察委員更無人敢言。

另石木欽也表示，監察院僅憑一本筆記本就看圖說故事，羅織彈劾事實，他故請求傳喚證人黃泰鋒、楊永成、翁茂鍾以查明事實原委。