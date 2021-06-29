台灣疫情嚴峻，但民間團體、企業購捐國外疫苗卻頻遇困難，對此，台北市議員游淑慧給出12字結論：「採購量少、態度被動、預設門檻」，也不解為什麼我們疫苗的採購方式這麼小鼻子小眼睛。

游淑慧今（29）日在臉書提到，為什麼要卡佛光山和星雲捐贈疫苗？因為衛福部長陳時中說，藥廠只跟政府談；為什麼不跟Novavax購買疫苗？陳時中又說，因為藥廠說要跟COVAX談；那跟COVAX提出需求的狀況如何？陳時中則表示COVAX平台幾乎停擺。一連串的說詞，讓游淑慧痛批，「甩鍋、信口開河、敷衍，真心覺得都在瞎扯。」

衛福部長陳時中。（圖／本報資料照）

對於台灣疫苗採購的困難，游淑慧做出簡單12個字結論：「採購量少、態度被動、預設門檻」。反觀韓國二月就訂購Novavax的2000萬劑疫苗，還準備代工生產，且人口5200萬，目前就採購量為1.92億劑，每人平均可以打四劑。

她接著舉例日本，準備進口1.5億劑Novavax，另繼代工AZ後，未來也計畫代工生產Novavax；而日本人口1.27億人，目前包括輝瑞、莫德納、AZ加Novavax，大概採購了5.14億劑，每人也可打超過四劑以上。至於澳洲就更厲害了，人口2600萬，和台灣差不多，但疫苗採購量達1.4億劑，平均每人可以打6劑，其中光Novavax就買了5100萬劑。

游淑慧指出，疫苗缺，本來就會分批到，所以全世界一定都超額訂購，但台灣，Novavax只準備訂購200萬劑，難怪藥廠叫我們去COVAX慢慢排；而台灣依賴的COVAX平台，真的停擺嗎？她直言「沒有吧」，截至昨天為止，COVAX平台已針對133個參與者配送超過8900萬劑，那COVAX平台採購的疫苗呢？到哪了？其實這跟陳時中一開始就預設門檻的參與方式有關。

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

透過COVAX採購疫苗，游淑慧說有兩種做法：一為「承諾採購」，只要WHO和COVAX認可的疫苗，來什麼就先收什麼，這種方式訂金便宜，交貨速度也較快；另外一種是「選擇性採購」，訂金較高，可以挑選疫苗，但COVAX明文告知「疫苗交貨時程無可避免會慢」，但陳時中為滿足綠委避開大陸疫苗的要求，選擇這個方式，所以衛福部早知道這種方式「會慢」。

總統說疫苗是戰略物資，但讓游淑慧不解的是，當全世界都在搶疫苗，為什麼我們疫苗的採購方式這麼小鼻子小眼睛，且目前為止，台灣的國際疫苗採購不足2000萬，等於每人連一劑都不夠。

此外，《彭博》全球防疫韌性排名，針對全球53個規模超過2千億美元的經濟體進行評比，台灣從原先的第5名，自5月掉至第15名後，本月大幅下滑至第44名。游淑慧感嘆，一個經濟體超過2千億美金的富有台灣，到現在施打的疫苗65%靠捐的，施打人口比例僅8%，而完整施打的比例連0.5％都不到，「錢花到哪？疫苗買到哪？快昏了！」