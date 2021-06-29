印度成功試射新一代「烈火-P」（Agni P）彈道飛彈

印度國防研究及發展組織（DRDO）宣布，周一成功試射了能搭載核子和傳統彈頭，射程約達2000公里的新一代「烈火-P」（Agni P）彈道飛彈。而與印度有邊境爭議的中國，則據說在中印未定邊界「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）附近，部署了俄製S-400防空系統。

據《防務部落格》（Defense Blog）28日報導，印度在聲明中說，「烈火-P」是烈火級飛彈的新一代先進版，射程約在1000—2000公里之間，而試射是在印度奧里薩邦（Odisha）外海的卡蘭島（Dr Abdul Kalam Island）進行。

此外，聲明強調，飛彈以高精準度達成了所有的任務目標。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）說，飛彈採用了如複合材料、推進系統、創新引導和控制機制，還有尖端導航系統等許多先進技術。

而據《歐亞時報》（The EurAsian Times）29日報導，就在中印在東拉達克持續對峙之際，雙方都沿著「實際控制線」增兵。而印度媒體盛傳，中方已在靠近「實際控制線」的新疆和田空軍基地，還有西藏的林芝空軍基地組建了兩支S-400防空導彈系統中隊。此外，解放軍也在沿「實際控制線」更深處裝備了武裝無人機、無人機蜂群，飛彈和火箭砲。

DRDO successfully flight tests New Generation Agni P Ballistic Missile https://t.co/vEPsqyfUpG pic.twitter.com/XoYPGiwEpR — DRDO (@DRDO_India) June 28 2021