台北市社會局考量三級警戒已逾一個多月，部分身心障礙者家屬反映家庭照顧壓力過大，且無法繼續請家庭照顧假，北市社會局自7月1日起，將以分時段分流照顧為原則開放，同一時段（日）服務人數以收托人數1／2為上限，不收新申請服務對象，家屬可自6月29日接洽原服務單位登記。

社會局長周榆修表示，目前陸續為服務單位工作人員及身障者接種疫苗，社會局建議各單位服務可先參考衛福部公告「人口密集機構感染管制措施」指引，並依實際收托情況加強防疫措施；至於其他身障服務，由於目前仍處三級警戒階段，身障日間作業設施及其他相關服務，仍依日前公告維持停止收托至三級警戒結束。

另外，周榆修表示，身心障礙證明有效期限於110年5月14日至10月31日間屆期者，統一延長至12月31日，延長期間相關權益皆不受影響，身心障礙者專用停車位識別證配合身障證明效期同步展延至12月31日。

周榆修局長指出，面對身障家庭照顧壓力，社會局試圖找尋喘息與防疫兼顧方案，以減少染疫風險，請服務單位要確切做好各項防疫措施，也請身障者家屬盡量配合，後續若有變動，將隨時發布。