1名女網友控訴男友自從到台積電上班後，每天工時長達11小時以上，整天幾乎只吃1餐，下班後甚至疲累到「像個廢人」，她考量男友身體狀況，擔心對方過勞猝死，希望說服對方換工作，但對方卻聽不進勸說，堅持要趁年輕打拼，讓她深覺2人價值觀有嚴重差異，因此想要提出分手；網友們對此有正反兩派意見。

1名女網友在Dcard上發文表示，她的男友日前畢業後到台積電上班，前一陣子幾乎晚上11點才下班，每天工時長達11至13小時，但下班之後就完成呈現「廢人狀態」，無法再用腦思考，「腦袋已經喪失大部份功能」，再加上男友平時沒有運動習慣、天生體質差、腎少1顆，「跟我出去約會一整天，回家會直接崩潰在床上」，讓她相當擔憂男友的健康，擔心對方爆肝恐有猝死疑慮。

1名女網友控訴男友自從到台積電上班後，每天工時長達11小時以上，下班後甚至疲累到「像個廢人」，但對方不願離職，讓她想要提出分手。（翻攝自Dcard）

該女網友表示，她的男友不願意換工作，男友說希望趁年輕趕快賺錢，證明自己不是爛草莓，甚至說會維持這樣的生活至少10年；但她認為賠上健康不值得，她對男友說「等到你身體壞掉，公司一樣可以運作，少了你公司根本沒差，他們也不會難過，到最後照顧你的人是我跟你的家人」但對方仍聽不進去，她發現彼此的價值觀出現大差異，溝通也沒有用，因此萌生分手想法。

該PO文引發網友正反論戰，有網友認為該男友很有上進心，但也有人認為賺錢固然重要，但有健康的身體才有本錢花；也有人建議應該先做好2人的財務規劃，原PO可以用真實數據說服男友不須拼命賺錢，但若是經濟無法負荷生活，則不建議男友換工作，「台積電錢多，但要撐滿3年才有完整分紅，很多科技廠產線都很累，但是錢少台積1/2的很多，如果去台積撐不到2年其實跟很多家的錢沒差很多！不過台積經歷會很容易跳巢」。